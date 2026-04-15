Украйна си е върнала контрола върху близо 50 кв. км територия през март

Руските сили засилиха операциите си по настъпление по почти цялата фронтова линия, а украинските въоръжени сили водят активна отбрана и през март са си възвърнали контрола над близо 50 кв. км територия, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация във "Фейсбук" на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски.

"Трябва да вземем стратегическата инициатива, затова провеждаме активна отбрана. Благодарение на това през март нашите войски възстановиха контрола над близо 50 квадратни километра територия, която беше окупирана от врага", написа Сирски.

Според него Русия продължава да понася значителни загуби, но не е изоставила плановете си да превземе Украйна, предаде БТА.

"Нашите основни задачи са да унищожим врага, да спрем настъплението му, да нанесем удари срещу руските позиции в тила, включително дълбоко в територията му и да защитим въздушното пространство над нашите градове и села", подчерта той.

Главнокомандващия ВСУ уточни, че Русия е засилила настъпателните си действия поради сезонните промени и ги провежда по почти цялата 1200-километрова фронтова линия и добави, че най-ожесточените сражения през март са се състояли на Олександривското, Покровското, Константиновското и Лиманското направление в Донецка област.

"Ние се противопоставяме на руската численост с украинското качество на водена на война, принуждавайки врага да играе по нашите правила и постоянно да отлага сроковете за постигането на целите си. За да намалим настъпателните способности на врага, ние поддържаме удари с висока интензивност по военни, отбранително-промишлени и други цели на руска територия, които подкрепят операциите на нападателите", каза Сирски.

Той съобщи, че през март украинските способности за нанасянето на удари дълбоко в територията на врага са поразили 76 такива цели, включително 15 нефтопреработвателни предприятия.

Сирски получи и доклади относно мобилизацията и набирането на личен състав, логистиката, укрепването на отбранителните линии, обучението и възстановяването на бойната готовност, както и военната дисциплина.

"В контекста на доклада на командването на Силите за поддръжка на ВСУ подчертах необходимостта от засилване на инженерните и укрепителните работи. Там, където отбранителните позиции са подготвени предварително и са подходящо оборудвани, ние сме в състояние да удържим позициите по-дълго, да спасим живота на украинските защитници и да унищожим повече нашественици", заяви той.

Главнокомандващият ВСУ също така подчерта, че нов подход в съвременната война с безпилотни летателни апарати е изграждането на подземни маршрути за придвижване на войски и военна техника - подход, който ефективно се прилага от Десантно-щурмовите войски на Украйна.

Сирски очерта задачите за следващия период и благодари на украинските военнослужещи за тяхната издръжливост и всеотдайност.