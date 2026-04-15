Осмокласник е стрелецът, убил 4 и ранил 20 в училище в Турция

Ученик в 8 клас е бил стрелецът, който уби четирима и рани 20 души в училище в югоизточния турски град Кахраманмараш. Съобщава се, че той е мъртъв. Това съобщи пред журналисти валията на окръг Кахраманмараш Мюкеррем Юнлюйер, цитиран от ТРТ Хабер.

Стрелецът е влязъл в две класни стаи на петокласници, където е открил огън. По информация на телевизия Ен Ти Ви той е отишъл в училището с пет оръжия и седем пълнителя.

Според в. "Миллиет" властите са задържали бащата на момчето, който е бивш полицай.

"Той се е самоубил. Не е ясно дали е самоубийство или се е случило в този смутен момент, но и той е умрял. Мъртъв е. Нападателят е в осми клас. Учил е в същото училище. Баща му е бивш служител в областта на сигурността. Предполагаме, че е взел неговите оръжия. Нападението се е случило в две класни стаи", заяви валията на Кахраманмараш.

Той опроверга информация, публикувана в социални мрежи, че и в други училища в окръга има подобни нападения.

По последна информация освен министрите на вътрешните работи – Мустафа Чифтчи и на образованието – Юсуф Текин, към училището пътува и здравният министър на Турция Кемал Мемишоглу.

Вътрешният министър съобщи в профила си във Фейсбук, че във връзка с разследването са изпратени осем служители на Министерството на вътрешните работи на Турция.

Министърът на правосъдието Акън Гюрелек съобщи през профила си във „Фейсбук", че на местопрестъплението са изпратени седем прокурори – трима зам. главни прокурори и четирима прокурори ще участват в разследването на случая.

"Във връзка с разследването е взето решение за забрана за излъчване на живо. Бихме искали медиите да отдадат значение и да уважат тайната на разследването", написа Акън Гюрелек.

Причината за стрелбата все още не е ясна.

Турски служители в областта на образованието се включиха днес в протести и стачни действия по призив на профсъюзни организации в знак на протест срещу нарастващите случаи на насилие в училища в Турция, съобщава новинарският сайт "Оксижен". В Анкара синдикатите поискаха да направят съвместно изявление за медиите пред Министерството на националното образование, но групата се сблъска с полицейска барикада пред сградата. По-късно част от барикадата беше премахната и синдикатите направиха своите изявления пред министерството.