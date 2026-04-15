Унгарският президент: Ще съдействам за бързо сформиране на ново правителство начело с Мадяр

Унгарският президент Тамаш Шуйок обяви днес, че ще съдейства за бързо сформиране на ново правителство начело с лидера на спечелилата изборите в неделя партия ТИСА Петер Мадяр, съобщиха ДПА и БТА.

Шуйок написа във Фейсбук след среща с Мадяр, че ще го номинира официално за министър-председател по време на учредителното заседание на новия парламент, което той възнамерява да свика във "възможно най-кратък срок".

Съгласно конституцията това заседание трябва да се състои най-късно до 12 май. Конкретната дата зависи от това кога избирателната комисия ще обяви окончателните резултати от изборите след разглеждането на евентуални жалби. След като президентът направи номинацията, парламентът може да избере министър-председателя с подкрепата на поне 50% от депутатите.

Дясноцентристката партия ТИСА спечели 52% от гласовете на парламентарните избори в неделя. Според избирателната система в Унгария този резултат се превръща в мнозинство от две трети в парламента, което е достатъчно за промени в конституцията.

Шуйок беше избран за президент през 2024 г. с подкрепата на партия ФИДЕС на Орбан. Мадяр обаче заяви, че не го смята за "легитимен". След срещата си със Шуйок Мадяр отново го призова да подаде оставка. "Подчертах, че според мен и според унгарския народ той не е достоен да олицетворява единството на нацията", заяви Мадяр.

Той каза пред журналисти, че Шуйок не е подходящ да гарантира законността на институциите и да задава морален стандарт за обществото, като го призова доброволно да се оттегли от властта, след като бъде съставено новото правителство.

Мадяр предупреди, че ако това не се случи, парламентарната група на ТИСА ще предложи конституционни промени, които да позволят отстраняването на президента от поста.