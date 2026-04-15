Проучване: Лула да Силва и Флавио Болсонаро са с равни шансове при евентуален втори тур

Луиз Инасио Лула да Силва Снимка: Инстаграм/ lulaoficial

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва и сенатор Флавио Болсонаро са практически с равни шансове при евентуален втори тур на президентските избори в страната през октомври, показва проучване на Quaest по поръчка на компанията Genial, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според анкетата за първи път претендентът изпреварва действащия президент, но разликата им е в рамките на статистическата грешка на проучването.

При евентуален втори тур Флавио Болсонаро получава 42% от гласовете, а Лула – 40%. Това е първият случай, когато сенаторът изпреварва Да Силва.

В проучване миналия месец двамата кандидати бяха равни с по 41% в евентуален втори тур.

Очаква се на първия тур Лула да Силва да получи 37% от гласовете, срещу 32% за Флавио Болсонаро.

В проучването на Quaest са участвали 2004 души, като данните са събрани от 9 до 13 април.

Допустимата статистическа грешка е два процентни пункта.

Луиз Инасио Лула да Силва Снимка: Инстаграм/ lulaoficial

