Турската комуникационна дирекция: Да не всяваме паника след стрелбата в Кахраманмараш

Ръководителят на Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция Бурханеттин Дуран призова в своя публикация в профилите си в социалните медии да не се всява паника след стрелбата в училище в Кахраманмараш, при която осмокласник уби четирима, рани 20 души, а след това се простреля смъртоносно.

„Стрелбата в училище в Кахраманмараш натъжи дълбоко всички ни. Случаят се разследва във всички негови измерения от съответните ни институции и се правят всички необходими стъпки в този процес“, увери ръководителят на Дирекцията по комуникации.

Той подчерта, че здравните екипи, както и екипите от институциите, които отговаря за образованието и сигурността, са на място.

„При подобни ситуации очакваме обществото да действа уважително. Много е важно също така да не се поддава на паниката“, подчерта Бурханеттин Дуран.

Той призова езикът, който се използва, особено в социалните мрежи, да бъде по-внимателен и да се избягват изказвания, които биха увеличили травмите и страховете.

По последна информация стрелецът е нахлул в училището с пет оръжия и седем пълнителя. Той също е бил ученик в училището и е син на бивш служител по сигурността. Смята се, че оръжията са били на баща му. След стрелбата, която доведе до смъртни случаи, бащата беше задържан.