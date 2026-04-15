Саудитският престолонаследник и Антонио Коща се срещнаха в Джеда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Саудитският престолонаследник и министър-председател принц Мохамед бин Салман бин Абдулазиз ал Сауд се срещна вчера в Джеда с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, предаде Саудитската агенция по печата (СПА).

Двете страни разгледаха развитието на стратегическото партньорство между Кралството и Европейския съюз и обсъдиха най-новите събития в региона с произтичащите от това последици за международния ред и икономика. Те също така обсъдиха общите усилията в сферата на сигурността, пише БТА.

На срещата присъстваха министърът на външните работи принц Фейсал бин Фархан бин Абдула, държавният министър, член на кабинета и съветник по националната сигурност Мусаед ал Айбан, както и посланикът на Саудитска Арабия в Европейския съюз Хайфа Ал Джедеа.

От страна на Европейския съюз на срещата присъстваха посланикът на ЕС в Саудитска Арабия Кристоф Фарно, главният съветник по външна политика на председателя на Европейския съвет Анна-Мария Бура, специалният представител на ЕС за региона на Персийския залив Луиджи Ди Майо както и редица други официални лица.