Тръмп: Oтварям завинаги Ормузкия проток, правя го за целия свят

Китай е много доволен, че отварям завинаги Ормузкия проток. Правя го и за тях и за целия свят. Това написа американският президент Доналд Тръмп в своя публикация в Truth social.

"Тази ситуация никога повече няма да се повтори. Те се съгласиха да не изпращат оръжие в Иран. Президентът Си Дзинпин ще ме прегърне силно, когато пристигна там след няколко седмици. Работим заедно умно и много добре! Не е ли това по-добре от войната? Нo запомнете, ние сме много добри във войната, ако се наложи, далеч по-добри от всеки друг!", посочва още той.

Президентът на САЩ ще посети Пекин на 14 и 15 май. Първоначално той трябваше да се срещне със Си Цзинпин по-рано, в края на миналия месец или в началото на този, но визитата беше отложена заради войната в Близкия изток.

След като през уикенда мирните преговори с ислямския режим се провалиха, президентът наложи морска блокада на Ормузкия проток - ключов стратегически воден път, през който преминава една пета от световните доставки на петрол.

Тръмп наложи блокадата, за да принуди Техеран да се върне на масата за преговори, като според информациите президентът не желае да възобновява бомбардировките, които донесоха хаос в Близкия изток.