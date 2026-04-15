Украйна: Задържахме руски агенти в Днепър и Одеса за палежи и саботажи

Службата за сигурност на Украйна и Националната полиция на Украйна задържаха в градовете Днепър и Одеса двама руски агенти, които са извършили палежи и саботажни действия, предаде Укринформ, позовавайки се на Службата.

"Разследването установи, че и двамата заподозрени са местни жители, които са се съгласили да работят за врага в замяна на пари. Но вместо обещаните от Русия "приходи" сега ги очаква доживотен затвор", се посочва в изявлението.

В Днепър властите разкриха агент на Федералната служба за сигурност, който е подпалил брониран влекач "БТС-4", който е бил разположен в украински железопътен обект за по-нататъшно разгръщане на фронта, пише БТА.

Заподозреният също така е опитал да унищожи мобилни комуникационна базова станция, използвайки запалителна смес, за да се откъсне местните жители от достъп до мрежата.

В Одеса бе повдигнато обвинение срещу 25-годишен мъж, осъждан по-рано за кражба. По време на пробацията си той е извършил ново престъпление.

Според материалите по делото заподозреният е проследяван превозни средства, принадлежащи на украински военнослужещи, и под координацията на руските разузнавателни служби ги е подпалил.

Установено е, че следващата му задача е била да подготви атентат в Одеса. За тази цел руските служби му дали указания да сглоби импровизирано взривно устройство, което да бъде активирано от разстояние.

Служители на правоохранителните органи задържаха агента в близост до мястото, където живее, веднага след първия палеж на превозно средство на украинската армия.

И на двамата заподозрени им е съобщено, че са им повдигнати обвинения по няколко члена от Наказателния кодекс на Украйна, включително за саботаж, извършен при военно положение, възпрепятстване на законовата дейност на въоръжените сили и умишлено унищожаване или повреждане на имущество.

В момента те се намират в предварителния арест без възможност за освобождаване под гаранция и са изправени пред доживотен затвор и конфискуване на имуществото.