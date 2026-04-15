Опозицията в Турция разкритикува сигурността в училищата след стрелбата в Кахраманмараш

Айше Сали, БТА

Йозгюр Йозел КАДЪР: Екс/@eczozguroze

Лидерът на основата опозиционна партия в Турция - Народнорепубликанската партия, Йозгюр Йозел разкритикува липсата на сигурност в училищата след стрелбата в Кахраманмараш, при която осмокласник уби четирима души, рани 20, а след това се простреля смъртоносно. 

В публикация в официалния си профил във фейсбук Йозгюр Йозел определи инцидента като отслабване на сигурността и заяви, че засилването й е сред спешните точки в дневния ред на Турция. 

"Днес е ясно, че насилието в училищата вече не може да се обяснява с изолирани инциденти. Този проблем се е превърнал във все по-голямо и задълбочаващо се отслабване на сигурността", написа лидерът на опозиционната Народнорепубликанската партия. 

Той подчерта, че една от основните задачи на държавата е осигуряването на сигурността на учителите, учениците и персонала в училищата. 

"Вече е задължително проверките на входовете и изходите на училищата да бъдат без изключение, да бъде увеличена охраната, да бъде засилено видео наблюдението, да бъдат засилени полицейски патрули около училищата и да има планове за действие при спешни случаи", заяви Йозгюр Йозел. 

Сред предложенията му е и 65 000 служители по сигурността да бъдат назначени в турските училища.

Лидерът на Народнорепубликанската партия обяви, че четирима души от партията ще бъдат изпратени в Кахраманмараш, за да се срещнат с близки на загиналите и пострадалите и да им окажат съдействие при необходимост.

