Арестуваха водещ член на "Балкански наркокартел" в Черна гора при операция на Европол

Един от водещите членове на т.нар. "Балкански наркокартел" беше арестуван днес при мащабна международна операция, проведена в Черна гора, съобщи Европол, цитиран от регионалната телевизия Ен1.

Според изявление на Европол, полицейската операция е проведена в Черна гора и Германия и е насочена към една от значимите клетки на престъпната организация, която се смята за отговорна за транспортирането на няколко тона кокаин до пазара на Европейския съюз.

Задържани са общо дванадесет души – осем в Черна гора и четирима в Германия.

Сред арестуваните в Черна гора фигурират лица с особено висок статус в организацията, а разследването разкри и мрежа от хора, изпълняващи функциите на спонсори, координатори и логистици в рамките на организацията.

"Черногорската съдебна власт обвинява заподозрените в участие в контрабандата на 2,7 тона кокаин и 1,5 тона канабис между октомври 2024 г. и април 2026 г. Конфискациите на тези наркотици са извършени в 12 отделни полицейски операции в Европейския съюз и Южна Америка. Установено е, че мрежата е използвала морски и въздушни маршрути, транспортирайки наркотиците в контейнери и други скрити методи, докато канабисът е бил доставян от Албания, Тайланд и САЩ", се казва в изявление на Европол, цитирано БТА.