„Луфтханза“ и синдикатите не постигнаха споразумение, стачките продължават и в четвъртък и петък

Преговорите между ръководството на германската авиокомпния „Луфтханза“ (Lufthansa) и пилотския синдикат „Ферайнигунг Кокпит“ (Vereinigung Cockpit) се провалиха, като не беше постигнато съгласие по спорните въпроси и стачните действия ще продължат до петък, предадоха АПА и Ройтерс.

Само часове след предложението за посредничество страните се разделиха без резултат и си отправиха взаимни обвинения, като основният спор остава обхватът на темите за договаряне.

Паралелно със стачките синдикатът „Ферайнигунг Кокпит“ и организацията на кабинния персонал „Уфо“ (Ufo) призоваха за протести по време на тържествата във Франкфурт по повод 100-годишнината от първия полет на компанията. На събитието по-късно днес се очаква да присъстват германският канцлер Фридрих Мерц и министърът на транспорта Патрик Шнайдер.

Заради стачките в сряда бяха отменени стотици полети, включително 12 полета от и до летище София. Около 20 000 служители на кабинния екипаж в „Луфтханза“ и регионалната ѝ дъщерна компания „Ситилайн“ (Cityline) участват в протестите, съобщи БТА.

На летище Франкфурт са отменени над 580 излитания и кацания, а в Мюнхен – около 380 полета. Стачките на кабинния персонал са част от искания за по-добри условия на труд в рамките на нов колективен трудов договор.

Пилотският синдикат вече обяви нови стачки за четвъртък и петък, които ще засегнат основната компания, карго подразделението „Карго“ (Cargo AG) и „Ситилайн“. Стачката в „Юроуингс“ (Eurowings) ще бъде само в четвъртък.

Сред основните искания на пилотите са по-високи пенсии и увеличения на заплатите.

На фона на конфликта в Близкия изток и натиска върху авиационния сектор ръководството на „Луфтханза“ въвежда допълнителни мерки за икономии. Членът на Управителния съвет Дитер Вранкс е призовал служителите да ограничат разходите, включително чрез намаляване на командировките, обученията и разходите за настаняване.

Компанията временно спира наемането на външни сътрудници за неоперативни дейности, както и разкриването на нови работни места и договори с консултанти. Свободни позиции ще се заемат само с одобрение на Управителния съвет.

Част от тези мерки вече са включени в текущата програма за оптимизация на разходите на авиокомпанията.