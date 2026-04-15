САЩ назначиха нов шеф на дипломатическата си мисия във Венецуела

САЩ назначиха Джон Барет за ръководител на дипломатическата си мисия във Венецуела, съобщи днес Лаура Догу, досегашният шарже д'афер, предадoха Франс прес и БТА.

Агенцията отбелязва, че това е станало близо четири месеца след пленяването на венецуелския президент Николас Маудуро от американската армия.

"Имам удоволствието да съобщя, че Джон Барет ще пристигне скоро във Венецуела, за да поеме функциите на следващ шарже д'афер на посолството на САЩ в Каракас", написа назначената през януари на поста Догу, в изявление, разпространено от американското посолство в Екс.

Двете страни възстановиха на 5 март дипломатическите си отношения, прекъснати през 2019 г., но САЩ все още нямат посланик в латиноамериканската страна, която разполага с най-големите петролни запаси в света.

"Временната ми мисия в Каракас наближава своя край. Дълбоко съм благодарна на президента (Доналд) Тръмп и на държавния секретар (Марко) Рубио, че ми повериха задачата да ръководя изпълнението на плана им тук, във Венецуела, и да представлявам САЩ в този исторически момент, докато изграждаме солидни отношения между нашите две страни", добави Догу.

"Екипът ни в Каракас ще продължи да работи по плана по време на този нов етап в отношенията между САЩ и Венецуела, в интерес на американския и венецуелския народ“, каза в заключение тя.