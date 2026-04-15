Иран: Ще приемем пакистанска делегация на продължаващите преговори със САЩ

Говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи заяви, че Иран ще приеме високопоставена пакистанска делегация в Техеран, като потвърди, че дипломатическата комуникация със САЩ продължава с посредничеството на Исламабад, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Багаи заяви на пресконференция в Техеран днес, че контактите със САЩ продължават с посредничеството на Пакистан, след като преговорите през уикенда са приключили без пробив.

„От неделя, когато иранската делегация се върна в Техеран, бяха разменени няколко съобщения чрез Пакистан“, каза той и добави, че се очаква Пакистан да остане ангажиран с последващите контакти.

„Днес най-вероятно ще приемем делегация от Пакистан“, каза той.

Багаи отхвърли най-новите обвинения на САЩ относно ядрената програма на Иран като неоснователни и противоречиви, като подчерта, че дейностите на страната са изцяло мирни и под пълния контрол на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

В отговор на последните обвинения от американски представители, че Иран се стреми към ядрени оръжия, говорителят подчерта, че позицията на Иран е напълно ясна и се основава на религиозни принципи и отбранителна доктрина.

Той добави, че Ислямската република никога не се е стремяла и никога няма да се стреми към ядрени оръжия, като посочи, че повтарянето на тези твърдения от страна на американците показва обърканост и липса на сериозност.

Багаи също така заяви, че тези обвинения са плод на „40-годишни илюзии“, създадени от ционисткия режим с цел да заблуждават международното обществено мнение и САЩ.

Той определи противоречията в изявленията на президента на САЩ относно ядрената програма на Иран като неоправдани, като подчерта, че програмата винаги е била мирна - факт, многократно потвърждаван от МААЕ.

Той добави, че дори генералният директор на агенцията не може да пренебрегне пълната прозрачност на ядрената програма на Иран и липсата на отклонения от мирния ѝ характер, както и че последните твърдения, че Иран е на седмици или месеци от създаване на ядрена бомба, са напълно неверни.

Багаи отбеляза, че повтарянето на неоснователни обвинения от страна на американски представители показва, че няма реална заинтересованост от ядрената програма на Иран и че тези твърдения са само претекст за оказване на натиск върху страната.

Позовавайки се на факта, че американците по-рано твърдяха, че са унищожили ядрената програма на Иран, той подчерта, че тези противоречия са неприемливи не само за иранското обществено мнение, но и за цялата международна общност.

В отговор на изказванията на вицепрезидента на САЩ, че Иран би постигнал икономически просперитет, ако се откаже от ядрената си програма, Багаи заяви, че Иран много добре знае как да развива икономиката си.

Визирайки предишните американски санкции и заплахи да върнат Иран в „каменната ера“, той каза, че американските представители, предвид сериозните щети, които са нанесли на научната и индустриалната инфраструктура на Иран през последните 40 дни, не са в позиция да коментират икономическото бъдеще на страната.

Багаи също така изказа съболезнования по повод гибелта на бившия външен министър Камал Харази, когото определи като един от стълбовете на дипломацията на Иран, патриот и изключително способен и изтъкнат дипломат.