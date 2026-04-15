Израелският кабинет по сигурността ще обсъди възможно примирие в Ливан

Израелският кабинет по въпросите на сигурността ще се събере днес, за да обсъди възможно примирие в Ливан, заяви високопоставен представител на израелските власти - повече от пет седмици след началото на войната с "Хизбула", която бе предизвикана от американско-израелската атака срещу Иран, предадоха Ройтерс и БТА.

Израелската офанзива в Ливан, която започна на 2 март, след като подкрепяната от Иран "Хизбула" откри огън по Израел в подкрепа на Техеран, е отнела живота на повече от 2 000 души и е принудила 1,2 милиона да напуснат домовете си, твърдят ливанските власти.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано заяви, че войната с Иран може да приключи скоро, като призова света да очаква "невероятни два дни", докато американските сили, наложили блокада, връщаха кораби, напускащи ирански пристанища.

Във вторник САЩ бяха домакини на първите преки преговори между Израел и Ливан от десетилетия насам. Израел беше изключил обсъждането на примирие с Ливан по време на тези преговори.

Тръмп призова Израел да намали атаките си в Ливан, очевидно за да не подкопае примирието с Иран, посочва Ройтерс.

Иран заяви, че кампанията на Израел срещу "Хизбула" в Ливан трябва да бъде включена във всяко споразумение за прекратяване на по-широката война в Близкия изток. Вашингтон отхвърли това, като заяви, че няма връзка между двата вида преговори.

Междувременно двама високопоставени ливански представители съобщиха, че са били информирани, че се полагат усилия за постигане на примирие в Ливан, но не разполагаха с подробности кога ще започне то или колко дълго ще продължи. И двамата заявиха, че е вероятно продължителността на примирието да бъде свързана с това колко дълго ще се запази примирието между САЩ и Иран.

От своя страна, високопоставеният депутат от "Хизбула" Ибрахим ал Мусауи заяви днес пред Ройтерс, че дипломатическите усилия на Иран и други страни от региона биха могли да доведат до "скорошно" примирие в Ливан.

Мусауи добави, че Техеран е използвал блокадата на Ормузкия проток като средство за натиск.

"Иранците оказват силен натиск върху американците и са поставили условието, че американците трябва да включат Ливан в примирието. Ако не го направят, те ще продължат блокадата на Оомуз. Това е икономическата карта“, каза Мусауи.

"Иранците са се обърнали към няколко представители на страни от региона и от света, за да постигнат тази цел“, каза той. Мусауи отказа да коментира дали "Хизбула" ще спази такова примирие.