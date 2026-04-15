Папата след критиките на Тръмп: Светът има нужда от послание за мир и съвместно съществуване

Папа Лъв ХІV заяви, че светът има нужда да чуе послание за мир и съвместно съществуване, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп го разкритикува за втори път тази седмица в социалните мрежи, съобщиха Ройтерс и БТА.

По време на полета си от Алжир за Камерун, втората страна от 10-дневната обиколка на папата в Африка, той призова за уважение към всички хора и подчерта значението на диалога между различните общности.

"Въпреки че имаме различни вярвания, различни начини на поклонение и различен начин на живот, можем да живеем заедно в мир", каза той, след като прекара два дни в населен предимно с мюсюлмани Алжир, където католиците са малцинство. По думите му именно такова послание е нужно на света днес.

Тръмп, който още в навечерието на визитата му нарече папата "ужасен", повтори критиките си в публикация вчера, въпреки широката негативна реакция сред американските християни, споделящи различни политически убеждения.

Папа Лъв, който през май ще отбележи една година начело на Католическата църква с 1,4 милиарда вярващи, в първите месеци от управлението си проявяваше повече сдържаност, но напоследък открито критикува войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Днес той пристигна в камерунската столица Яунде, където се очаква да се срещне с 93-годишния президент Пол Бия, който е най-възрастният действащ държавен глава в света, и да направи обръщение към националните лидери.

Очаква се папата да отправи призив за прекратяване на продължаващия конфликт в англоезичните региони на страната, като утре ще посети най-големия англоезичен град. Сепаратистки съюз вече обяви, че ще осигури тридневен "коридор за сигурно придвижване", за да се гарантира свободното движение на цивилни и гости по време на визитата.

Обиколката на 70-годишният папа включва посещения в 11 града, като в програмата му са включени Ангола и Екваториална Гвинея.

Най-голямото събитие от визитата му в Камерун се очаква да бъде в петък, когато според Ватикана около 600 хиляди души ще присъстват на литургия в крайбрежния град Дуала.