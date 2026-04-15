9 станаха жертвите на стрелбата в турското училище

Айше Сали, БТА

Стрелбата в турското училище СНИМКА: Ройтерс

Броят на жертвите след стрелбата в училище в град Кахраманмараш, Югоизточна Турция, се увеличи от четири на девет души, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Единият от загиналите е учител, а другите осем - ученици. Ранените са 13 души. Състоянието на шестима от тях е тежко. 

Валията на окръг Кахраманмараш Мюкеррем Юнлюйер посочи по-рано днес, че нападателят се е прострелял и също е мъртъв.

Стрелецът е влязъл в две класни стаи на петокласници, където е открил огън. По информация на телевизия Ен Ти Ви той е отишъл в училището с пет оръжия и седем пълнителя. Стрелецът е 14 годишен. Той е бил в осми клас в същото училище.

Баща му, който е бивш служител в областта на сигурността, е задържан заради предложения, че оръжията са негови.

Заради стрелбата следващите два дни ще бъдат неучебни в Кахраманмараш.

