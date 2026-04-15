Словашкият президент: Папата не бива да е обект на политически нападки

Папа Лъв XIV не бива да се превръща в обект на политически нападки заради призивите си за мир, заяви днес президентът на Словакия Петер Пелегрини, цитиран от националната новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

В коментар в социалните мрежи държавният глава определи папата като един от най-силните гласове, призоваващи за край на убийствата, в света.

„Стремежът към мир, спокойствие и опазването на живота са основни принципи на християнството и главата на Римокатолическата църква напълно оправдано призовава за тях“, заяви Пелегрини.

Той отхвърли критиките срещу папата заради призивите му за мир.

„В този случай той не представлява себе си, а милиарди хора по света, които се придържат към християнството и идеалите му. Именно към тях беше насочен и призивът, че тези, които имат властта да водят войни, трябва да изберат мира“, заяви той.

Пелегрини допълни, че ако стремежът към мир и желанието да се опази човешкият живот станат двигател за най-влиятелните политици на света, светът щеше да е по-безопасно място. Според него това е особено важно за малките държави като Словакия, които зависят от уважаването на международните правила.