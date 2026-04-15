ЕС и Канада с план за европейско НАТО

Целта е да се подготвят, ако САЩ напуснат пакта

Европейска трансформация на НАТО готвят редица държави на Стария континент, изправени пред опасността от евентуалното напускане на алианса от САЩ.

Изданието “Уолстрийт джърнъл” твърди, че зад кулисите водещи политици на най-влиятелните държави в Европейския съюз заедно с Канада кроят план, наречен “Европейско НАТО”. Той цели да замести американските военни активи в рамките на отбранителния пакт. Така те се надяват да подготвят Европа, ако Вашингтон реши да изтегли войските си, и в същото време да я направят способна сама да се справя със заплахите от Русия. В неофициалните разговори участват Финландия, Франция, Полша, Германия, Великобритания, скандинавските и балтийските страни и Канада.

“Прехвърлянето на тежестта от САЩ към Европа продължава и ще продължи. Основното ни послание към Вашингтон е, че след всички тези десетилетия е време Европа

да поеме повече отговорност

за собствената си сигурност и отбрана”, каза финландският президент Александър Стуб, който е сред основните преговарящи по плана “Европейско НАТО”.

По същество стратегията предвижда да се включат повече европейци в звената за контрол на НАТО, защото в момента цялата структура на пакта е изградена предимно около американското влияние, което се отразява в логистиката, разузнаването и състава на висшето военно командване на алианса. Един аспект от решаващо значение за нейния успех според президента Стуб е повторното въвеждане на задължителната военна служба във всички съюзнически държави. Той определи мярката като добра за националното единство и суверенитет на европейските държави.

Още през февруари по време на Мюнхенската конференция по сигурността генералният секретар на НАТО Марк Рюте също загатна за предстоящата европеизация на отбранителния алианс.

“През следващите години все повече ще виждаме НАТО, който е по-скоро ръководен от Европа”, обърна се той към дипломатите на форума.

Индикации, че американците ще напуснат, идват, откакто Доналд Тръмп за втори път зае президентското кресло в Белия дом. Опасенията се засилиха, след като европейците отказаха да му помогнат във войната срещу Иран. Републиканецът се зарече, че ще накаже съюзническите страни, които са му обърнали гръб в този критичен момент, като затвори военните бази на САЩ в тях.

Докато текат тези процеси, опасността от Русия продължава да нараства. В четвъртък стана ясно, че руски хакери са успели да

проникнат в стотици електронни пощи

на държавни и военни служители в Украйна и други европейски страни, включително и в България.

Те са следели кореспонденцията на официалните лица поне от 2024 г., твърдят от Ctrl-Alt-Intel - колектив от американски и британски специалисти по киберсигурност, които са успели да засекат активността на киберпрестъпниците. Според Ройтерс са компрометирани поне четири служебни имейл акаунта на представители на местната администрация в област Пловдив.

Въпреки това основната цел на хакерите са били над 170 имейл акаунта на украински прокурори и следователи. Предполага се, че руснаците са се опитвали да възпрепятстват разследвания за откриване на техни шпиони в армията на Киев, а също и да се търсят компромати за изнудване на официалните лица.

