Бивш министър на отбраната: Ще е краят на епохата в сигурността, ако Тръмп извади САЩ от НАТО

Ако Тръмп извади САЩ от НАТО, това ще е краят на епохата в сигурността, която започна след края на Втората световна война. Това коментира бившият министър на отбраната Ангел Найденов. Според него не може да се каже дали това ще е краят на НАТО, но със сигурност ще е нещо различно от сега съществуващия Алианс.

САЩ не само, че осигуряват почти 70% от общите военни разходи в рамките на НАТО, а също така осигуряват способности, които останалите съюзници не притежават, като например сателитното военно разузнаване и GPS насочването на ракетите прехващачи, коментира Найденов пред NOVA.

„Това би означавало Европа да „порасне за един ден" и да потърси своята стратегическа самостоятелност в рамките на отбраната и сигурността", каза бившият министър на отбраната. По думите му, при всички случаи ще означава отслабване на Запада, Европа ще изгуби ядрения щит на Щатите, както и тактическите ядрени оръжия, разположени на територията й.