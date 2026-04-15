Хърватският военен министър: Няма повод за тревога от сръбското засилено въоръжаване

Хърватският министър на отбраната Иван Анушич заяви днес в Загреб, че не вижда причина за притеснение от съобщенията за продължаващото увеличаване на военните сили на Сърбия, предаде ХИНА. Той каза това по време на среща с албанския си колега Ермал Нуфи.

"Не съм притеснен от това, което прави президентът Вучич. Това е неговата страна, той има легитимност да взема решения", каза Анушич.

Повод за реакцията станаха изявления на сръбския президент Александър Вучич, който по-рано обяви планове за нови договори за въоръжение и развитие на отбранителните способности на страната, включително разширяване на производството на дронове и модернизация на армията. Вучич определи регионалната среда за сигурност като "по-сложна" и отново отправи критики към сътрудничеството между Хърватия, Албания и Косово, което Белград разглежда като потенциално дестабилизиращо. Той по-рано предупреди, че подобни инициативи могат да засилят надпревара във въоръжаването в региона.

Анушич отхвърли тези твърдения, като подчерта, че сътрудничеството между Загреб, Тирана и Прищина не представлява военен съюз, а формат за укрепване на стабилността и съвместимостта в областта на отбраната.

"Нашата доктрина е възпиране, а не агресия", заяви той, цитиран от БТА.

Хърватия, Албания и Косово подписаха през март миналата година декларация за засилване на сътрудничеството в отбраната, включително съвместни учения и координация по въпроси като хибридни заплахи и сигурност в региона на Адриатическо-йонийското пространство, припомня хърватската агенция. Според участниците целта е повишаване на стабилността и ускоряване на евроатлантическата интеграция. Вучич обаче определи инициативата като "най-голямата заплаха за Сърбия" и предупреди за възможна ескалация на въоръжаването.

След срещата с албанския си колега, Анушич подчерта, че двете страни задълбочават сътрудничеството си в областта на отбраната, особено в развитието на безпилотни системи и военната индустрия. Той отбеляза, че хърватските компании са сред водещите в НАТО в производството на FPV дронове и обяви предстояща среща между отбранителните индустрии на двете държави.

От своя страна Нуфи определи двустранните отношения като "основа за стабилност и сигурност в региона", като подчерта общия ангажимент към евроатлантическата интеграция.

Хърватия и Албания са съюзници в рамките на НАТО, което поддържа мироопазваща мисия в Косово чрез програмата КейФОР, разгърната от 1999 г. насам. Загреб и Тирана подчертават, че стабилността в Косово остава ключов фактор за регионалния мир и сигурност.