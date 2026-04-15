Петер Мадяр спира държавните медии, работели като тези в Северна Корея (Обзор)

Бъдещият премиер обмисля закон за свалянето от власт на президента

Бъдещият унгарски премиер Петер Мадяр, който преди дни разгроми Виктор Орбан на изборите, обяви, че ще спре излъчването на държавните медии, когато поеме властта.

Лидерът на “Тиса” разкри намеренията си не къде да е, а по две държавни медии - тв канала М1 и радио “Кошут”. В 30-минутно интервю за “Кошут” той отбеляза, че “всеки унгарец заслужава обществена медия, която излъчва истината”. Мадяр уточни, че не става дума за “лично отмъщение”, макар че той и семейството му са били обиждани “сутрин, обед и вечер”.

С разпален тон мина и гостуването му в М1, където той заяви, че след като правителството му спре излъчването на държавните медии, ще приеме нов медиен закон. Не е изненада защо двете интервюта преминаха с доза напрежение - лидерът на “Тиса” открито каза на тв- и радиоводещите, че техните медии излъчват пропаганда.

Мадяр например сравни отразяването на М1 с пропагандата в Северна Корея и нацистка Германия, заявявайки, че журналистите са съучастници в система, основана на шуробаджанащина и безнаказаност, съобщи “Блумбърг”. Репортерите постоянно прекъсваха Мадяр - рязък контраст с интервютата на Орбан.

Мадяр уточни, че медийната реформа ще отнеме известно време, тъй като “трябва да осигурим условия, при които държавните медии да изпълняват действително предназначението си”. Новоизбраният премиер не беше канен в обществено радио или телевизия от септември 2024 г. досега - няколко месеца след като обърна гръб на Орбан и неговата “Фидес”.

Отиващият си от властта премиер неколкократно е отричал да подкопава демократичните стандарти, в това число на медиите, като е твърдял, че се опитва да опази християнския характер на Унгария от либерализма на ЕС.

Критиците на Орбан смятат, че по време на управлението му независимите медии са почнали да изчезват, а през последните години телевизии и вестници, които не го подкрепят, са сменили собствениците си. Наред с това конгломератът “Централноевропейска фондация за преса и медии”, създаден от лоялисти на Орбан през 2018 г., включва над 400 медии - от големи телевизии до новинарски сайтове и регионални вестници.

Плановете за реформи не приключват с медиите - на среща с унгарския президент Тамаш Сульок Мадяр директно му казал, че трябва да се оттегли. “Повторих му, че в моите очи и в очите на унгарския народ той (Сульок) е недостоен да въплъщава единството на унгарската нация”, коментира Мадяр след края на разговора, на който трябваше да се определи дата за официалното му встъпване в длъжност.

Очаква се Сульок, който отхвърли искането да се оттегли, да номинира Мадяр за премиер в най-кратък срок, като лидерът на “Тиса” вероятно ще поеме управлението на 5 май. Дали обаче президентът ще се задържи на власт, не е ясно, тъй като Мадяр е категоричен - ако отказът е финален, правителството му ще внесе закон, с който да отстрани него и “всички марионетки, номинирани на високи постове от системата на Орбан”.

Сред другите приоритети на Мадяр са доставките на горива, като той обяви, че ще се срещне с ръководството на енергийната компания MOL. Заради войната в Иран настоящата унгарска власт през март въведе таван на цените на горивата и забрани износа на суров петрол, дизел и бензин А-95.

В същото време бяха освободени част от стратегическите резерви, като според данни запасите са спаднали до 44 дни нетен внос в края на март, преди да бъдат възстановени до 53 дни - изискването на ЕС обаче е за 90 дни.

От MOL увериха, че доставки на петрол има по Адриатическия тръбопровод. Мадяр отбеляза, че руският петрол по тръбопровода “Дружба” е много важен за Унгария и изрази надежда за възстановяването на доставките до края на април, както обеща Украйна.