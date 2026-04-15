Тръмп си пусна нова AI снимка, на която Исус Христос го прегръща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува нова снимка с Исус Христос, създадена с изкуствен интелект в профила си в Truth Social. На нея американският президент е прегърнат от Исус.

„На лунатиците от радикалната левица може да не им хареса, но аз мисля, че е доста хубаво!", написа той за снимката.

Това се случва само няколко дни след като подобна картинка, на която той изглеждаше изобразен като Исус (въпреки че твърдеше, че е изобразен като лекар), предизвика гняв и възмущение сред консерваторите.

Първата снимка, която беше споделена в неделя вечерта без коментар от президента, показваше Тръмп, облечен в традиционна бяла роба и червен шал, лекуващ човек и заобиколен от четирима възхитени хора, сред които медицинска сестра и войник. По-късно Тръмп изтри снимката.

Изображението, което беше споделено същата вечер, в която Тръмп критикува папа Лъв XIV за това, че е „слаб" по отношение на престъпността и „ужасен" по отношение на външната политика. Това предизвика гняв сред консерваторите, като няколко бивши поддръжници на Тръмп го осъдиха и критикуваха президента за това, че го е публикувал.

В сряда сутринта Тръмп сподели още едно изображение на Исус, създадено с изкуствен интелект, което първоначално беше публикувано в профила @Dkelly4congress в X.