Мироопазващите сили на ООН: Няма напрежение в буферната зона на Кипър

Ситуацията в буферната зона на остров Кипър е спокойна, заяви говорителят на мироопазващите сили на ООН на острова УНФИКИП Алеем Сидик в отговор на въпрос на кипърския гръцки вестник "Филелфтерос" по повод появила се информация, че в неутралната зона на остров Кипър, контролирана от силите на ООН, е имало танкове.

Според "Филелефтерос" в района на село Пила са забелязани танкове, издигнато е турското знаме и са пристигнали "десетки полицаи", участващи в граждански патрули, което се определя като опит за промяна на статута на района.

Село Пила се намира в буферната зона, която разделя остров Кипър и в него съжителстват представители на гръцката и турската общност, пише БТА.

Според кипърските гръцки медии съобщиха, че по-рано тази седмица в буферната зона в района на Пила е засечено нерегламентирано влизане на представител на охранителните части на кипърските турци. По повод случилото се говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш Стефан Дюжарик е заявил във вторник в Ню Йорк, че мироопазващите сили се „намират в активна комуникация с всички замесени страни“ с цел да се избегнат действия, които биха могли да повлияят негативно на ситуацията в района. По думите му „всяко нерегламентирано влизане, присъствие или (осъществяване на) дейност в буферната зона“ е нарушение на мандата на мисията на ООН на острова“. От УНФИКИП съобщиха, че увеличават патрулите в района на селото.

Според днешната публикация на в. "Филелефтерос" появата на танкове в буферната зона е било предшествано от сблъсъци между представители на кипърските турци и силите на УНФИКИП. Според информацията на кипърското издание това се е случило вчера.

От мироопазващите сили на ООН отричат подобно нещо да се е случвало. "Нито един танк не е навлязъл на територията на буферната зона. Никакво знаме не е вдигано в буферната зона", е заявил за "Филелефтерос" говорителят на УНФИКИП Алеем Сидик. По думите му "няма военни превозни средства в мъртвата зона, не е имало сблъсъци с мироопазващите сили на ООН". "В момента ситуацията е спокойна и УНФИКИП е в контакт с всички замесени страни с цел успокояване на напрежението", е посочил още Сидик, добавяйки че представители на УНФИКИП продължават да патрулират в района.

Говорителят на мироопазващите сили е уточнил, че посочените танкове всъщност са били автомобили с висока проходимост и са се намирали извън буферната зона на Кипър. Извън неутралната зона е имало и знамена на признатата само от Турция република на кипърските турци. На територията, която се контролира от британските военни бази и граничи с буферната зона, има засилено присъствие с превантивна цел, е било разяснено на "Филелефтерос".

Според публикацията на кипърския гръцки вестник представители на охранителните органи на кипърските турци са възпрепятствали служители на ветеринарните служби са посетят намиращи се в района на Пила ферми. В момента в Република Кипър има епидемия от шап, която властите се опитват да овладеят.

Според кипърската национална информационна агенция КНА в района на буферната зона в момента има паркирани автомобили на ООН, както и превозни средства на охранителните органи на Северен Кипър.

От страна на Република Кипър случаят е поет от министерството на външните работи, който наблюдава ситуацията и ще предприеме действия при нужда.

Специалният представител на генералния секретар на ООН в Кипър Хасим Диане призова към спокойствие и зачитане на мандата на УНФИКИП, пише още "Филелефтерос".

В пост в социалните мрежи лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман отбелязва, че кипърските турци никога не са били и няма да бъдат в подкрепа на действия, които създават напрежение. "Проблемите ще се решат спокойно, категорично и чрез диалог и дипломация".

Мироопазващата мисия на ООН в Кипър УНФИКИП, която се състои от над 800 военнослужещи от около седем държави, пристига в Кипър през март 1964 г. след сблъсъци между общностите на кипърските гърци и кипърските турци. Въпреки присъствието на ООН напрежението на острова остава. През 1974 г. гръцки националисти извършват преврат с цел обединение с Гърция. Следва намеса с военна сила от страна на Турция, която окупира северната една трета от острова. Засега преговорите за обединение на двете части не дават резултат и международно признатото правителство контролира само южната част от Кипър, а в северната част дефакто съществува т.нар. Севернокипърска турска република, призната единствено от Анкара.