Израелската армия: Получихме заповед да убиваме всеки боец на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия е получила заповед да убива всеки боец на "Хизбула" в южната част на Ливан, простираща се от израелско-ливанската граница до река Литани, която тече на около 30 километра по на север, гласи публикувано днес от нея съобщение, цитирано от Франс прес и БТА.

"Дадох заповед да превърнем зоната в южната част на Ливан до река Литани в зона, където да се убива на място всеки терорист от "Хизбула", се посочва в съобщението, цитиращо думите на генерал-лейтенант Еял Замир, началник на генералния щаб на израелската армия, изречени по време на посещение при израелските войски, разположени на ливанска територия.