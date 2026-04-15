Ердоган за стрелбата в училище: Болката не трябва да бъде превръщана в политика

Турският президент Реджеп Ердоган призова медиите и обществеността за сдържаност след стрелбата в училище в Кахраманмараш, която доведе до смъртта на един учител и осем ученици, и подчерта необходимостта от повишено внимание към дезинформацията и фалшивите нови. Той отправи призива от своя официален Фейсбук профил.

"В момент като този, когато огънят на нападението опари сърцата на целия ни народ, случаят не трябва да се превръща в почва за политически полемики и залитане по рейтинг. Този дълг е както въпрос на съвест, така и на морал. Болката не трябва да бъде превръщана в политика", написа Ердоган.

Той призова медиите и обществото за сдържаност в това отношение.

"Призовавам нашия народ да не обръща внимание на дезинформацията, невярното съдържание и да взема под внимание информацията, споделена от отговорните институции", каза турският президент.

Той изказа съболезнования на всички турски граждани, семействата на жертвите и учениците.