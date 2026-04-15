Италия има силен интерес към съвместно производство на дронове с Украйна

Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви, че страната ѝ проявява силен интерес към развитието на съвместно производство на дронове с Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Смятаме, че подкрепата за Украйна е не само морален дълг, но и стратегическа необходимост", каза Мелони пред украинския президент Володимир Зеленски, който е на посещение в Рим днес.

Зеленски пристигна в италианската столица, където беше приет от Мелони в "Палацо Киджи" – канцеларията на италианските премиери и седалище на правителството.

Графикът на украинския президент включва също среща с неговия италиански колега Серджо Матарела, съобщи Укринформ.

Предишното посещение на Зеленски в Италия се състоя на 9 и 10 януари тази година, а през юли в Рим е насрочена конференция, посветена на възстановяването на Украйна.