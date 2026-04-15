Разследват опит за палеж на синагога в Лондон

Британската полиция, включително специализирани за борба с тероризма служители, започна разследване след опит за палеж на синагога в северната част на Лондон – поредния инцидент, засягащ еврейската общност в града, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Двама заподозрени, облечени в тъмни дрехи и с качулки, хвърлиха две бутилки, за които се подозира, че съдържат бензин, и тухла по синагогата във Финчли късно през нощта, съобщи полицията. Нито една от бутилките не се възпламени и нямаше щети или ранени.

Въпреки това инцидентът, който се разглежда като антисемитско престъпление от омраза, се случва само няколко седмици след като четири линейки, принадлежащи на еврейската доброволческа служба за спешна помощ "Хацола", бяха подпалени, докато бяха паркирани близо до синагога в района Голдърс Грийн в северната част на Лондон.

"Наясно сме със значителната тревога, която този инцидент ще предизвика в общността, особено след палежа в Голдърс Грийн миналия месец“, заяви главният инспектор Люк Уилямс.

Депутатката Сара Сакман заяви, че "отказва да приеме подобни инциденти да се превърнат в "новото нормално". "Този шокиращ опит за нанасяне на вреда на местна синагога следва серия от тревожни нападения срещу еврейската общност във Финчли и Голдърс Грийн“, заяви тя в изявление.

"Британските евреи трябва да могат свободно да живеят живота си без страх – независимо дали водят децата си на детска градина или посещават синагогата. „Не искаме да живеем зад все по-високи стени."

Нападенията срещу евреи и еврейски обекти са се увеличили във Великобритания след нападението на "Хамас" срещу Израел през октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа, посочват от полицията и обществени организации.

През февруари правителството обяви, че ще бъдат отпуснати около 28 милиона лири за подпомагане на сигурността в синагоги, еврейски училища и общностни центрове.