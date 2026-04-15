Бившият командир на босненските сърби Ратко Младич е получил инсулт в затвора

Осъденият за военни престъпления бивш командир на Армията на Република Сръбска Ратко Младич е получил лек инсулт и състоянието му е много тежко, съобщи синът му Дарко Младич пред агенция Срна.

По думите му, Младич е бил откаран за изследвания в петък, 10 април, след което в същия ден е върнат в затвора.

"Най-вероятно е получил лек инсулт", заяви той, като уточни, че семейството все още не е получило официална медицинска документация от службите в Хага.

Дарко Младич посочи, че е проведен единствено устен разговор с лекар, но писмени заключения не са предоставени, въпреки обещанията на медицинските власти, пише БТА.

Младич-младши допълни, че състоянието на баща му е силно влошено.

"Той не комуникира добре и вече дори не могат да го поставят в инвалидна количка", отбеляза той, цитиран от босненската редакция на регионалната телевизия Ен1.

Бившият военен командир страда от множество здравословни проблеми, включително прекарани инсулти, сърдечно-съдови заболявания, хипертония, неврологични увреждания и бъбречни проблеми, припомня телевизията. По време на процеса си в Хага той неколкократно е бил хоспитализиран и е преминал през различни медицински интервенции, включително операции.

Младич се намира в болничното отделение на затвора в Хага от 2024 г., отбелязва Ен1. През ноември 2025 г. Международният остатъчен механизъм за наказателни трибунали в Хага отхвърли искане той да бъде временно освободен за участие във възпоменателна церемония. Подобно искане по хуманитарни причини бе отхвърлено и през юли същата година.

През декември 2025 г. сръбски представители поставиха въпроса за здравословното му състояние пред Съвета за сигурност на ООН, като заявиха готовност да предоставят гаранции за евентуално предсрочно освобождаване.

Ратко Младич, който се укриваше от правосъдието почти 16 години, беше арестуван в Сърбия през май 2011 г. и екстрадиран в Хагския трибунал шест дни по-късно, припомня Радио Свободна Европа. Той беше признат за виновен в геноцид срещу около 8000 бошняци (босненски мюсюлмани) в защитената от ООН зона Сребреница през лятото на 1995 г., в преследването и насилственото преместване на бошняци и хървати в цяла Босна и Херцеговина, в тероризирането на цивилни по време на обсадата на Сараево и в държането за заложници на миротворци на ООН по време на бомбардировките на НАТО през 1995 г.

Той беше осъден на доживотен затвор по 10 от 11 обвинения за военни престъпления и престъпления срещу човечеството.