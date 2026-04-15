Германският министър на отбраната призовава да не се спира помощта за Украйна

Борис Писториус КАДЪР: Туитър/@PistoriusBoris

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви днес, че подкрепата за борбата на Украйна срещу руските сили не трябва да намалява, въпреки че вниманието на света е насочено към Близкия изток, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

В изявление след среща в Берлин на Контактната група за отбраната на Украйна – коалиция от над 50 държави, координираща военната подкрепа за Киев – Писториус подчерта, че помощта продължава да е необходима.

"Едно нещо е сигурно и очевидно: Русия се възползва от настоящите събития в Близкия изток. Скокът в цените на петрола пълни военната хазна на Путин, поне за момента", заяви Писториус.

Британският министър на отбраната Джон Хийли подчерта нарастващата роля на дроновете на бойното поле, като заяви, че безпилотните летателни апарати са причинили 96% от руските загуби през март, които според него са достигнали рекордните 35 000 войници миналия месец.

Той обяви, че правителството му ще достави на Украйна 120 000 дрона от различни типове до края на тази година. Хийли също така изрично похвали предложението на Киев да подкрепи държавите от Персийския залив в отбраната им срещу ирански дронове и ракети.

В срещата на Контактната група за отбраната на Украйна участваха на място украинският министър на отбраната Михаил Федоров и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, а останалите участници се включиха чрез видеовръзка.

