Стармър: Великобритания няма да бъде въвличана във войната на САЩ и Израел срещу Иран

Киър Стармър СНИМКА: Ройтерс

Британският министър-председател Киър Стармър заяви, че няма да промени позицията си относно войната на САЩ и Израел срещу Иран, въпреки критиките от страна на американския президент Доналд Тръмп, като настоя, че Великобритания няма да бъде въвличана в конфликта.

Стармър заяви, че позицията му е била ясна от самото начало и че Великобритания няма да се включва във войната.

„Позицията ми по отношение на войната с Иран е ясна от самото начало. Няма да бъдем вкарвани в тази война", заяви Стармър, когато беше попитан за изявленията на Тръмп.

Той добави, че върху него е бил упражняван натиск да поеме по друг път, но заяви, че това няма да промени решението му.

„Това не е нашата война и върху мен беше упражнен силен натиск да поема по друг път, като този натиск включваше и събитията от снощи", заяви британският премиер, цитиран от Türkiye Today. 

„Няма да променя решението си. Няма да отстъпя. Не е в наш национален интерес да се включваме в тази война и няма да го направим", каза още той.

Изказването на Стармър се случва ден след като Тръмп го критикува в интервю за Sky News.

В това интервю американският президент разкритикува енергийната и имиграционната политика на Стармър и заяви, че отношенията между Обединеното кралство и Съединените щати „са били по-добри".

Американският президент многократно е изразявал недоволство от отказа на Стармър да позволи на САЩ да използват британски военни бази за настъпателни операции срещу Иран.

