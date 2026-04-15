Нетаняху: Израелските военни продължават да нанасят удари по „Хизбула“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че въоръжените сили на страната му продължават да нанасят удари по „Хизбула“ и скоро ще поемат контрол над южния ливански град Бинт Джбейл, докато натискът за примирие между Израел и Ливан се засилва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Във видеообръщение Нетаняху заяви, че е инструктирал военните да продължат да укрепват зоната за сигурност в южната част на Ливан.

Коментирайки Иран, Нетаняху заяви, че САЩ уведомяват Израел и двете страни са синхронизирали позициите си. Той допълни, че те са „подготвени за всякакви сценарии“, ако примирието с Иран се провали