Нидерландия ще похарчи близо 250 млн. евро за дронове за Украйна

Нидерландия ще похарчи 248 милиона евро за производството на дронове за Украйна, заяви днес министърът на отбраната на страната Дилан Йешилгьоз-Зегериус, цитирана от Ройтерс, цитирана от БТА.

„Дроновете могат да играят важна роля на съвременното бойно поле. Украинците ги използват невероятно умело за отблъскване на непрестанните руски атаки“, заяви министърката след среща с нейните колеги от НАТО и генералния секретар на алианса Марк Рюте в Берлин.

„Благодарение на доброто сътрудничество с Украйна се учим директно от това. Това също предлага възможности и за нашия бизнес“, допълни тя.

Дроновете ще бъдат произвеждани в Нидерландия и Украйна.

По-рано днес министър-председателката на Италия Джорджа Мелони заяви, че страната ѝ проявява силен интерес към развитието на съвместно производство на дронове с Украйн. "Смятаме, че подкрепата за Украйна е не само морален дълг, но и стратегическа необходимост", каза Мелони пред украинския президент Володимир Зеленски, който е на посещение в Рим.