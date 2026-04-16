Честната глава на свети великомъченик Георги Победоносец пристига за първи път от Атон в Румъния

Честната глава на свети великомъченик Георги Победоносец пристига за първи път от Света Гора (Атон) в Румъния. Новината бе потвърдена за БТА от румънската патриаршия и от Александрийската и Телеорманската епископия.

Ценната реликва, която се съхранява в манастира „Ксенофонт“, за първи път ще напусне светата обител за поклонение извън Гърция и ще бъде изложена в манастира „Пантократор“ в Драганещ-Влашка, окръг Телеорман, на 60 км от румънската столица и на 54 км от Русе.

Събитието ще започне на 22 април, когато делегация от Атон, водена лично от архимандрит Алексий (Мадзирис), ще пристигне на летище „Отопени“ в Букурещ, а след това ще се отправи към манастира. Духовното съкровище ще остане в храма цяла седмица, а той ще бъде отворен денонощно през целия период на пребиваване на мощите за удобство на поклонниците.

В православното предание Свети Георги е познат като „бърз помощник“. Вярващите се обръщат към него с молитви за изцеление от тежки болести, за закрила на дома, както и за духовна смелост в моменти на изпитание.

„Свети Георги е известен като защитник и покровител на румънската армия, но трябва да знаете, че той не е просто военен символ, а е модел за икономия на спасението чрез саможертва. Той е светец, познат в целия християнски свят и особено почитан в Румъния“, обясни за официалният сайт за новини на патриаршията Basilica.ro Серафим Бачу, административен викарий на Александрийската и Телеорманската епископия.

Тъй като жените нямат достъп до Света гора, това гостуване в Румъния е уникален шанс за хиляди майки, съпруги и дъщери да се поклонят лично пред светинята. Събитието предизвиква огромен интерес и в България поради непосредствената близост на манастира „Пантократор“ до района на Гюргево. С благословението на Негово Високопреосвещенство Русенския митрополит Наум се организират специализирани групи за вярващите от Русе и региона.

Манастирът „Ксенофонт“ е основан в края на X-и век в Света Гора. Той е изцяло посветен на Свети Георги Победоносец, а неговата Честна глава е най-ценното духовно съкровище, съхранявано там в специална златна ракла.

Манастирът „Пантократор“ в Драганещ-Влашка е осветен през 2012 г. и бързо се превръща във важен поклоннически център, известен с това, че съхранява мощите на Света Мария Магдалена, наричана „апостол на апостолите“ в някои християнски традиции. Той е и под покровителството на Светите жени мироносици (първи вестители на Възкресението – бел.ред.).