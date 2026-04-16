Американската армия е ликвидирала още трима наркотрафиканти в Тихия океан

Американската армия обяви снощи, че е нанесла удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, ликвидирайки трима души, предаде Ройтерс.

Според Южното командване плавателният съд е принадлежал на група, категоризирана като "терористична организация".

Ройтерс пояснява, че организацията не е била назована.

В съобщението на Южното командване се допълва, че Въоръжените сили на САЩ не са понесли загуби, а ликвидираните хора са описани като "наркотерористи" от мъжки пол.

Повече подробности не се дават, уточнява БТА.