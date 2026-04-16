Дете и още двама загинаха в Украйна при руски ракетни удари тази нощ

1264
Трима загинаха при руски атаки в Украйна СНИМКА: Архив

Руските сили атакуваха с ракети украинската столица Киев и още градове в съседната държава в първите часове днес, причинявайки смъртта на най-малко трима души, сред които 12-годишно дете, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Над 20 души са ранени, а на редица сгради са нанесени щети, уточнява БТА.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че в столицата са загинали двама души, като сред тях е детето на 12 години.

"В резултат на вражеската атака срещу столицата двама души са убити - 12-годишно момче и 35-годишна жена“, написа Кличко в приложението Телеграм.

"Най-малко десет жители са ранени. Шестима се лекуват в болница“, добави той.

Тимур Ткаченко, началник на градската военна администрация на Киев, поясни, че броят на ранените в града е 18, включително едно дете.

Началникът на военната администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа заяви, че в град Днепър един човек е загинал при руските атаки, причинили редица пожари.

