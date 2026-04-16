Деца са загинали в Краснодарския край при украинско нападение с дрон

Две деца - на 5 и 14 години, загинаха в руския Краснодарски край тази нощ при украинско нападение с дрон, съобщи областният губернатор Вениамин Кондратиев, цитиран от Франс прес.

"Терористична атака с дрон срещу жилищни сгради в Туапсе отне живота на двама непълнолетни, на 5 и 14 години“, написа той в приложението Телеграм, добавяйки, че двама възрастни са ранени, пояснява БТА.

"Изказвам най-дълбоките си съболезнования на семействата на жертвите. Възложих на ръководителя на районната администрация Сергей Бойко да осигури необходимата помощ на семействата.

Според първите информации двама възрастни са ранени и получават медицинска помощ“, уточни Кондратиев.