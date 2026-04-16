Разследване на полицейско насилие над тъмнокож мъж започва в Ню Йорк

Полицейският комисар на Ню Йорк Джесика Тиш обяви снощи, че е започнало вътрешно разследване след разпространението на видеоклип, показващ насилствения арест на тъмнокож мъж в магазин за алкохол в Бруклин, предаде Франс прес.
В клипа се вижда как двама души, единият с полицейска жилетка, а другият - в цивилни дрехи, се опитват да повалят мъж на земята, като го удрят силно, особено в лицето, торса и слабините. В момента, в който мъжът пада на земята, единият полицай стъпва върху крака му, уточнява БТА.
"Да, видях видеото“, каза Тиш, която нарече записа "смущаващ“. "Този въпрос се разглежда от нашия отдел за вътрешни разследвания. Ще имаме повече информация за изнасяне пред медиите с напредването на разследването“, добави началничката на полицейското управление на Ню Йорк.
Тя уточни, че двамата полицаи са предали значките и оръжията си.
"Насилието, което се вижда във видеото от страна на служители на полицейското управление на Ню Йорк, е крайно недопустимо и шокиращо. Полицейските служители никога не трябва да се отнасят с човек по този начин“, заяви на свой ред нюйоркският кмет Зохран Мамдани.
Според няколко местни медии двамата полицаи погрешно са идентифицирали заподозрения като наркодилър.