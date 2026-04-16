САЩ са освободили бивш шеф на бразилското разузнаване

Бившият ръководител на бразилското разузнаване Алешандре Рамажем е бил пуснат на свобода в САЩ вчера, след като Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE) го беше задържала, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация на неговия съмишленик Пауло Фигейредо в социалната платформа Екс.

Рамажем, който напусна Бразилия през септември миналата година, след като бе осъден за организиране на преврат заедно с бившия президент на страната Жаир Болсонаро, бе задържан в понеделник от американските имиграционни власти, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

"Aлeшандре Рамажем е на свобода", написа снощи в Екс крайнодесният бразилски коментатор Фигейредо, който живее в САЩ.

Ройтерс посочва и че към вчерашна дата Рамажем вече не е присъствал в списъка на задържаните хора в сайта на американската Агенцията за имиграционен и митнически контрол.