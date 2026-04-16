ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22670913 www.24chasa.bg

Австралия ще увеличи разходите си за отбрана до 3 на сто от БВП

Националният флаг на Австралия СНИМКА: Пиксабей

Австралия ще увеличи разходите си за отбрана до 3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната до 2033 г., предаде Франс прес, като се позова на изявление на австралийското правителство от днес.

Агенцията уточни, че делът на тези разходи в момента е приблизително 2%.

Увеличението е в контекста на нарастването на международните конфликти, уточни кабинетът на министър-председателя Антъни Албанезе.

Досегашната цел на Канбера относно отбранителните разходи бе 2,3% от БВП, припомня БТА.

Решението идва в момент, когато американският президент Доналд Тръмп оказва натиск върху съюзниците на САЩ да увеличат военните си разходи, акцентира АФП.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Попитай лидера: Отговаря Бойко Борисов