Австралия ще увеличи разходите си за отбрана до 3 на сто от БВП

Австралия ще увеличи разходите си за отбрана до 3 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната до 2033 г., предаде Франс прес, като се позова на изявление на австралийското правителство от днес.

Агенцията уточни, че делът на тези разходи в момента е приблизително 2%.

Увеличението е в контекста на нарастването на международните конфликти, уточни кабинетът на министър-председателя Антъни Албанезе.

Досегашната цел на Канбера относно отбранителните разходи бе 2,3% от БВП, припомня БТА.

Решението идва в момент, когато американският президент Доналд Тръмп оказва натиск върху съюзниците на САЩ да увеличат военните си разходи, акцентира АФП.