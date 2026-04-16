Бивш австрийски канцлер е разпитван 7 ч. по дело за 5 милиона евро

Бившият австрийски канцлер Алфред Гузенбауер е бил разпитван в продължение на седем часа вчера от Търговския съд във Виена, за да дава обяснения за хонорари, получени от фалиралата група "Сигна имобилиен“, съобщиха австрийски електронни медии.

Въпросната компания е част от фалиралия концерн "Сигна груп" - конгломерат от фирми на Рене Бенко. Синдикът на холдинга изразява съмнения, че получените хонорари съответстват на действително извършени услуги, уточняват медии в Австрия, цитирани от БТА.

Гузенбауер бе дългогодишен съветник на групата за недвижими имоти „Сигна имобилиен“ - заведено е дело за пет милиона евро, които бившият политик и неговата консултантска фирма са получили от „Сигна“ през 2022 и 2023 година.

Гузенбауер е член на консултативния съвет на "Сигна" от 2008 до 2023 година, освен това собствената му фирма имаше договор за намиране на инвеститори за „Сигна Груп“.

Австрийското радио и телевизия - ОРФ, съобщава, че всяка година бившият австрийски канцлерп е получавал бонуси, което значи, че "е вършел добра работа не само от своя гледна точка, но и от гледна точка на компанията".

Като свои постижения Гузенбауер изтъква предимно консултативни разговори с основателя на „Сигна“ Рене Бенко, с шефа на комуникациите Роберт Лайнгрубер и с други членове на консултативния съвет.

Той е водил разговори с потенциални инвеститори и с кметове на австрийски населени места. Гузенбауер подчертава, че е осигурил инвестиция от 200 милиона евро, уредена от него, която групата "Шолер“ е направила през 2023 година.

Представители на синдика са изразили съмнения относно приноса на Гузенбауер подчертавайки, че доказателствата за дейностите, за които той претендира, са или оскъдни, или липсват. Освен това много от резултатите не са били постигнати в периода, за който се отнася искът.

Като член на консултативния съвет Гузенбауер е получавал годишно възнаграждение от 280 000 до 300 000 евро плюс бонус, който в началото е бил със същия размер, а след това е бил увеличен. През 2023 година, когато „Сигна“ фалира, фиксираната сума е била увеличена на 500 000 евро, а бонусът е бил със същия размер.

Следващото съдебно заседание по делото срещу Гузенбауер е насрочено за месец май.