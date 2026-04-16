8 убити и 12 ранени в масирана нощна атака в Одеса, където е шефът на БТА

Кирил Вълчев СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Осем души са убити и 12 са ранени по време на смесената масирана нощна атака в Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"През нощта руснаците  масирано атакуваха Одеса. Градът преживя няколко вълни от смесени удари с ракети и дронове. Щети са нанесени на пристанищни, критични и жилищни инфраструктурни обекти. Фасадни стени и остъкляване са разрушени в най-малко три жилищни блока, както и на общежитие и съседни сгради", информира Кипер, цитирана от БТА.

В резултат на обстрела са избухнали пожари на определени инфраструктурни обекти. В ход е работата по локализиране на последствията.  

В Одеса се намира  българска делегация в състав от от генералния директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев и изпълнителния директор на сдружение „Музикаутор“ Иван Димитров, която вчера  взе участие в откриването на паметна плоча на българския поет и възрожденец Добри Чинтулов в Одеската духовна семинария, която възрожденският поет е завършил. Проектът се реализира по съвместната идея на Българската телеграфна агенция и Генералното консулство на България в Одеса с подкрепа на  Одеската духовна семинария.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

 

