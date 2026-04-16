Цените на петрола без промяна на фона на бавния напредък в преговорите между САЩ и Иран

Цените на петрола останаха почти без промяна в ранната търговия днес, като обърнаха по-ранния спад на фона на скептицизма, че мирните преговори между САЩ и Иран ще доведат до бързо прекратяване на конфликта и възстановяване на доставките през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишиха с 9 цента до 95,02 долара за барел към 08:00 часа българско време. Американският лек суров петрол поскъпна с 44 цента до 91,73 долара за барел.

И двата основни бенчмарка приключиха предходната сесия без съществена промяна, но се търгуваха в широк диапазон.

Войната между САЩ и Израел срещу Иран предизвика най-голямото прекъсване на глобалните доставки на петрол и газ в историята, след като Иран блокира трафика през Ормузкия проток – маршрут, през който обичайно преминават около 20 на сто от световните потоци на петрол и втечнен природен газ.

„Въпреки че има надежди за деескалация, много инвеститори остават скептични, като се има предвид, че преговорите между САЩ и Иран многократно са се проваляли, дори и след като изглеждаше, че се постига напредък“, заяви Тошитака Тазава, анализатор в „Фуджитоми Секюритис“ (Fujitomi Securities).

„Докато не бъде постигнато мирно споразумение и не бъде възстановена свободната навигация през пролива, се очаква цените на петрола да продължат да се колебаят между 80 и 100 долара“, добави той.

Анализатори от Ай Ен Джи (ING) оценяват, че затварянето на протока е прекъснало доставките на около 13 милиона барела петрол дневно, като са отчетени частични пренасочвания по тръбопроводи и ограничен брой танкери, преминали през района.

С обявяването на блокада на иранските пристанища от страна на САЩ след провала на преговорите през уикенда прекъсванията в доставките могат да се задълбочат.

„Физическият пазар става все по-напрегнат с всеки изминал ден, без да се възобнови преминаването на петрол през Ормузкия пролив“, посочват анализаторите от Ай Ен Джи.

Източник, близък до Техеран, заяви пред Ройтерс, че Иран може да обмисли да позволи свободно преминаване на кораби през оманската част на протока, ако бъде постигнато споразумение за предотвратяване на подновяване на конфликта след двуседмичното примирие, започнало на 8 април.

Американски и ирански представители обмислят възможност за нов кръг от преговори в Пакистан още през предстоящия уикенд. Началникът на пакистанската армия е пристигнал в Техеран в сряда в опит да посредничи за предотвратяване на ескалация.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че Вашингтон няма да поднови изключенията, позволяващи покупка на част от иранския и руския петрол без санкции.

Междувременно запасите от петрол, бензин и дестилирани горива в САЩ са намалели през миналата седмица, съобщи Агенцията за енергийна информация, тъй като вносът е спаднал, а износът е нараснал в отговор на засиленото търсене от страни, търсещи алтернативи на прекъснатите доставки.

А снощи в една от двете действащи петролни рафинерии в Австралия избухна голям пожар. Пожарната служба е получила сигнал за експлозии и пламъци в звеното за бензин МОГАС (MOGAS) на рафинерията “Вива Енерджи” в Гийлонг, на около 70 км югозападно от Мелбърн. Огънят все още не е овладян, но е ограничен в района, в който е възникнал, съобщиха от пожарната служба.

“Вива Енерджи” съобщи, че рафинерията в Гийлонг - една от двете останали рафинерии в Австралия, доставя над 50% от горивото, използвано в щата Виктория и задоволява около 10% от общите нужди от горива в Австралия. Рафинерията може да произвежда до 120 000 барела петрол дневно, уточни компанията.