Ливан: Не сме в течение за анонсираните от Тръмп преговори между нас и Израел

Ливан "не е в течение" за предстоящ контакт с Израел, предаде Франс прес, като цитира изявление на представител на Бейрут, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че лидери на двете страни ще разговарят днес.

"Не сме наясно с планиран контакт с израелската страна и не сме били информирани за това по официални канали", добави същият източник.

По-рано Тръмп заяви, че се опитва "да създаде пространство за дишане" между Израел и Ливан, припомня БТА.

Той добави, че лидерите на двете страни не са разговаряли от "около 34 години".

Но лидерите на Израел и Ливан не са поддържали контакт и тогава, отбелязва АФП.