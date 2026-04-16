ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Ливан: Не сме в течение за анонсираните от Тръмп преговори между нас и Израел

Ливан СНИМКА: Pixabay

Ливан "не е в течение" за предстоящ контакт с Израел, предаде Франс прес, като цитира изявление на представител на Бейрут, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че лидери на двете страни ще разговарят днес.

"Не сме наясно с планиран контакт с израелската страна и не сме били информирани за това по официални канали", добави същият източник.

По-рано Тръмп заяви, че се опитва "да създаде пространство за дишане" между Израел и Ливан, припомня БТА. 

Той добави, че лидерите на двете страни не са разговаряли от "около 34 години".

Но лидерите на Израел и Ливан не са поддържали контакт и тогава, отбелязва АФП.

Ливан СНИМКА: Pixabay

