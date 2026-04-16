Четирима са задържани заради голям пожар в блок в Тирана

Албанските власти задържаха четирима души в рамките на разследването на голям пожар в блок в Тирана, който избухна на 14 април, съобщава албанската редакция на Радио Свободна Европа (РСЕ). Други четирима се разследват на свобода.

Пожарът предизвика паника сред живущите в района и доведе до значителни материални щети, припомня БТА. Десетки жители бяха евакуирани, а най-малко 11 души, сред които и пожарникари, бяха хоспитализирани с леки изгаряния и задух. По първоначална информация пламъците са тръгнали от търговски обект на първия етаж на жилищната сграда, която е част от наскоро построен комплекс, а материалът, от който е изработена фасадата ѝ, е допринесъл за бързото разпространение на пожара. Засегнат е почти целият 12-етажен блок.

От албанската полиция, цитирани от РСЕ, информираха, че сред задържаните са управителят на жилищния комплекс, инженерът, ръководил работата по изграждането му, както и отговорникът за фирмата, направила фасадата на блока.

Четвъртото арестувано лице е управителката на търговския обект, който се намира на първия етаж на блока. Тя е обвинена в унищожаване на имущество поради небрежност и нарушаване на правилата за безопасност на труда.

Сред другите четирима души, които се разследват на свобода, са собственикът на жилищния комплекс и двама служители на търговския обект, откъдето се предполага, че е тръгнал пожарът.

В началото на разследването е било установено, че в задната част на обекта, на място, където са били събрани отпадъци, се е разгорял огън при неясни обстоятелства. Според полицията управителката на търговския обект не е взела мерки за изхвърляне на отпадъците, докато управителят на жилищния комплекс предполагаемо не е направил достатъчно, за да провери дали противопожарната система и аварийните изходи работят.

Албанският премиер Еди Рама заяви вчера в реакция след пожара, че блокът ще бъде ремонтиран „100 процента от самия строител“, независимо че по първоначални данни огънят няма връзка със строителството.

„Не можем да оставим сами ощетените хора (...) и от друга страна – не може данъкоплатците да плащат за загуба, която трябва да се покрива от застраховка – красноречив случай, с който всички да разберат, че застраховането на жилищата срещу бедствия е абсолютно основополагащо", заяви Рама, цитиран от медията.

Пожарът, който започна в късния следобед на 14 април, беше овладян близо три часа по-късно. Фасадата на блока се запали от първия до последния етаж и въпреки бързата намеса на пожарникарите огънят обхвана и вътрешността на някои от жилищата в него, припомня РСЕ.