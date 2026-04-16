Израел: Нетаняху ще разговаря с ливанския президент

Бенямин Нетаняху Кадър: YouTube/ ANI News

Представителката на Израелския кабинет по сигурността Гила Гамлиел днес заяви пред израелското армейско радио, че премиерът Бенямин Нетаняху ще разговаря с ливанския президент Жозеф Аун, предаде Ройтерс. 

Високопоставен ливански представител обаче заяви, че в правителството в Бейрут “няма информация” за подобен разговор. 

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп обяви, че по-късно през деня ще има преговори между лидери на Израел и Ливан, без да уточни конкретни имена, припомня БТА.

Снощи Израелският кабинет по сигурността стигна до заключението, че може да бъде обсъдено прекратяване на огъня в Ливан. 

Според британския в. "Файненшъл таймс", който цитира ливански официални лица, е вероятно това примирие да бъде сключено "скоро".

 

