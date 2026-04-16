Танкер от руския сенчест флот напусна Франция, след като плати глоба

Петролен танкер, който френските военноморски сили завзеха миналия месец, напусна френските териториални води, след като собственикът на кораба заплати глоба, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позовават на френските власти.

Плаващият под флага на Мозамбик танкер "Дейна", който според френския президент Еманюел Макрон принадлежи към руския "сенчест флот" – мрежа от кораби, която позволява на Москва да изнася петрол въпреки западните санкции – беше задържан на 20 март от френските военноморски сили с помощта на британски съюзници.

Френската средиземноморска префектура и главният прокурор на Марсилия не разкриха размера на глобата, платена от компанията, собственик на кораба, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Глобата е наложена за "непредоставяне на доказателства за принадлежността на морския съд (липса на флаг)". Тя вече е била платена и танкерът е напуснал териториалните води на Франция.