Силни дъждове и наводнения в Доминиканската република и Хаити отнеха живота на 19 души и принудиха хиляди хора да напуснат домовете си от миналата седмица досега, предаде Франс прес, като се позова на днешни данни на властите и на Червения кръст, съобщи БТА.

По-рано бе съобщено за седем загинали в Доминиканската република. След това хаитянската гражданска защита информира за 12 загинали.

Проливните дъждове и бурите започнаха в нощта на 7 април и продължават повече от една седмица.

Властите на Доминиканската република заяви, че са били разселени и евакуирани най-малко 30 500 души. Тридесет и осем населени места са откъснати от света.