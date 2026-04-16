Задържаха 18 души за "заплашителни коментари" след стрелбата в турско училище

Осемнайсет души са задържаните във връзка със стрелбата в училище в турския град Сиверек, окръг Шанлъурфа (Югоизточна Турция), при която бяха ранени шестнайсет души, а извършителят се самоуби, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Причината за арестите е споделянето на заплашителни коментари, които според органите на реда са довели до разпространение на невярна информация сред обществото. При претърсването на адресите на задържаните са иззети дигитални материали.

След стрелбата беше установено, че извършителят е 19-годишен. Той е бил ученик на училището до девети клас, а след това се е премесил да учи на друго място. Първоначално стрелецът взе заложници и отказа да се предаде, но след като разбра, че ще бъде заловен, се самоуби.

Продължава разследването на причините за стрелбата от страна на прокуратурата и Министерството на образованието. За да бъде осигурена обективност, двама души на ръководни постове в градската полиция, както и двама души на ръководни постове в Дирекцията по образование бяха отстранени от длъжност.

Учебните занятия в училището са преустановени за една седмица.