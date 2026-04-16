Днес ще бъде открит Пекинският международен кинофестивал

На 16 април в Международния изложбен център „Йенсиху" в района Хуайжоу, Пекин, ще се състои церемонията по откриването на 16-ото издание на Пекинския международен кинофестивал, съобщава КМГ.

Събитието тази година ще продължи 10 дни, като в края му ще бъдат връчени наградите "Храма на небето". Освен множеството филмови прожекции, кинофестивалът включва в себе си и 33-тия Студентски филмов фестивал.

260 висококачествени филма от цял свят ще бъдат прожектирани в основните търговски и арт кина, както и в театрите в региона на Пекин, Тиендзин и Хъбей.