ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос Насар с 5 дни аклиматизация за европейското...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22672181 www.24chasa.bg

Днес ще бъде открит Пекинският международен кинофестивал

1004
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 16 април в Международния изложбен център „Йенсиху" в района Хуайжоу, Пекин, ще се състои церемонията по откриването на 16-ото издание на Пекинския международен кинофестивал, съобщава КМГ.

Събитието тази година ще продължи 10 дни, като в края му ще бъдат връчени наградите "Храма на небето". Освен множеството филмови прожекции, кинофестивалът включва в себе си и 33-тия Студентски филмов фестивал.

260 висококачествени филма от цял свят ще бъдат прожектирани в основните търговски и арт кина, както и в театрите в региона на Пекин, Тиендзин и Хъбей.

Снимка: КМГ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

