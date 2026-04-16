Китай събира обществено мнение за нов национален стандарт за системи за подпомагане на водача

Снимка: Китайска медийна група

Китай започва обществено обсъждане на задължителен национален стандарт, свързан с изискванията за безопасност при системите за подпомагане на водача от ниво 2 (L2) в интелигентните свързани автомобили, съобщи КМГ.

Министерството на промишлеността и информационните технологии съобщи, че проектът на стандарта вече е изготвен и ще бъде отворен за обратна връзка в периода от 16 до 22 април 2026 г. Документът подчертава необходимостта водачите да останат активно ангажирани с управлението и въвежда мерки за предотвратяване на неправилна употреба. Предвижда се стандартът да влезе в сила от 1 януари 2027 г.

Системите за подпомагане на водача от ниво 2 (L2) в интелигентните свързани автомобили позволяват едновременно управление на скоростта и посоката, като например поддържане на лента и адаптивен круиз контрол. Въпреки това водачът трябва постоянно да следи пътната обстановка и да е готов да поеме контрола във всеки момент, тъй като системата не е напълно автономна.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

